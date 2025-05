Frio vem para ficar de vez? Veja a previsão do tempo para Santa Catarina Veja como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira (2), sábado (3) e domingo (4) em Santa Catarina ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 18h02 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com início de maio, o frio resolveu dar as caras. Talvez tenha chegado aquele momento de tirar os casacos mais pesados do armário e colocar no corpo. Veja como fica a previsão do tempo para Santa Catarina nos primeiros dias do mês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o clima em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Véspera do Dia das Mães em Criciúma conta com programação especial no comércio

Festival Gastronômico de Indaial aposta em ingredientes com selo nacional em 2025

Quanto custa morar em Balneário Camboriú?