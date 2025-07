Fruta exótica que floresce à noite transformou vida de um marceneiro em SC; ‘Chamavam de louco’ Há oito anos, Vilson Vogel apostou na fruta exótica como renda extra, em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h58 ) twitter

O produtor Vilson Jacó Vogel, de 54 anos, trocou o emprego fixo como marceneiro pela produção de pitayas em São Miguel do Oeste, no Extremo Oeste de Santa Catarina. A decisão surgiu há oito anos, quando a fruta ainda era uma novidade na região e custava cerca de R$ 80 reais o quilo. Na época, ele conciliava a marcenaria com o cultivo, apostando na fruta como uma fonte de renda extra.

