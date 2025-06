Fuga alucinada no Contorno Viário termina com um preso e 300 kg de maconha apreendidos em SC Homem, de 26 anos, recusou a ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade; segundo a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito tem... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h36 ) twitter

Uma perseguição no Contorno Viário da Grande Florianópolis, na manhã desta terça-feira (3), terminou com um homem preso e 319 quilos de maconha apreendidos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi abordado na BR-101, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Ele só parou quando saiu de pista e tentou se esconder no bairro Caminho Novo, em Palhoça.

