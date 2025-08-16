Logo R7.com
Fuga de casal suspeito de latrocínio em Itajaí é interrompida em SP

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (14), na avenida Vereador Abrahão João Francisco, bairro Ressacada.

ND Mais|Do R7

Um casal foi preso suspeito de cometer um latrocínio em Itajaí. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (14), na avenida Vereador Abrahão João Francisco, bairro Ressacada. O Departamento de Investigações Criminais de Itajaí foi chamado para atender a ocorrência por volta das 11h30.

