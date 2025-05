Fuga de ônibus e esconderijo para arma: como agiu suspeito após matar mulher em Joinville Suspeito tentou fugir das investigações se mudando de cidade e escondendo a arma na propriedade rural da família no Paraná ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h55 ) twitter

Após matar Rosa Inês Bosco, 64 anos, em Joinville, no dia 28 de abril, o principal suspeito fugiu para o interior do Paraná e tentou dificultar as investigações escondendo a arma do crime no terreno de um familiar. De acordo com a Polícia Civil, o homem deixou Santa Catarina logo após o crime e seguiu para Verê (PR), onde se hospedou na casa da irmã. Ao saber que havia mandado de prisão contra ele, fugiu da cidade de ônibus e foi até Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Para saber mais sobre os detalhes dessa investigação e o desfecho do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

