Fuga, helicóptero e R$ 2,5 mi: ação contra ataque hacker em São José termina em perseguição
Ação do MPSC mirou fraude de R$ 2,5 milhões na Prefeitura de São José; dois presos não integravam a quadrilha, mas ajudaram na fuga...
A operação realizada pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), nesta quinta-feira (21), contra um ataque hacker que tentou desviar R$ 2,5 milhões da Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, terminou em perseguição com apoio do helicóptero da Polícia Militar no Norte do estado.
