Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Fuga, helicóptero e R$ 2,5 mi: ação contra ataque hacker em São José termina em perseguição

Ação do MPSC mirou fraude de R$ 2,5 milhões na Prefeitura de São José; dois presos não integravam a quadrilha, mas ajudaram na fuga...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A operação realizada pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), nesta quinta-feira (21), contra um ataque hacker que tentou desviar R$ 2,5 milhões da Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, terminou em perseguição com apoio do helicóptero da Polícia Militar no Norte do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impactante!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.