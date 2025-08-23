Fugitivo por 8 assassinatos no RS é preso em assalto em Florianópolis: ‘Ia sequestrar a gente’ Além do fugitivo do RS, outro homem também foi preso; segundo a GMF, dupla carregava armas de brinquedo, fita e objetos que sugeriam... ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 22h18 ) twitter

Um fugitivo acusado de oito assassinatos no Rio Grande do Sul foi preso na quinta-feira (21), após uma tentativa de assalto com armas de brinquedo em Florianópolis. Além do fugitivo, outro homem também foi detido em flagrante durante o que as vítimas acreditavam se tratar de um sequestro relâmpago, informou a GMF (Guarda Municipal de Florianópolis).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impressionante!

