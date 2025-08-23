Logo R7.com
Fugitivo por 8 assassinatos no RS é preso em assalto em Florianópolis: ‘Ia sequestrar a gente’

Além do fugitivo do RS, outro homem também foi preso; segundo a GMF, dupla carregava armas de brinquedo, fita e objetos que sugeriam...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um fugitivo acusado de oito assassinatos no Rio Grande do Sul foi preso na quinta-feira (21), após uma tentativa de assalto com armas de brinquedo em Florianópolis. Além do fugitivo, outro homem também foi detido em flagrante durante o que as vítimas acreditavam se tratar de um sequestro relâmpago, informou a GMF (Guarda Municipal de Florianópolis).

