Fugitivo por 8 assassinatos no RS é preso em assalto em Florianópolis: ‘Ia sequestrar a gente’
Além do fugitivo do RS, outro homem também foi preso; segundo a GMF, dupla carregava armas de brinquedo, fita e objetos que sugeriam...
Um fugitivo acusado de oito assassinatos no Rio Grande do Sul foi preso na quinta-feira (21), após uma tentativa de assalto com armas de brinquedo em Florianópolis. Além do fugitivo, outro homem também foi detido em flagrante durante o que as vítimas acreditavam se tratar de um sequestro relâmpago, informou a GMF (Guarda Municipal de Florianópolis).
