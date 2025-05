‘Fui agredido’: profeta mirim é expulso do Gideões em Camboriú Miguel, que recentemente viralizou por falar em "línguas estranhas", conhecido como profeta mirim é expulso do Gideões; organização... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 01h06 (Atualizado em 06/05/2025 - 01h06 ) twitter

Miguel, o profeta mirim que recentemente viralizou por falar em “línguas estranhas” – o que alguns cristãos acreditam ser um idioma espiritual- voltou aos assuntos mais comentados na internet ao afirmar que foi expulso na noite deste sábado (3), do 40° Gideões em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

