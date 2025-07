‘Fui ejetado’: piloto do balão que caiu em SC revela detalhes sobre a tragédia Segundo ele, o dia do voo em Praia Grande, Sul de Santa Catarina, não era de cancelamento e seguiu os procedimentos normais ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Lacunas na regulamentação, falha no extintor e momentos de desespero. Elves de Bem Crescêncio que comandava o balão que caiu e causou a morte de oito pessoas em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, conta detalhes sobre a tragédia. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, da TV RECORD, o piloto e sócio da empresa responsável pelo passeio relatou que a decolagem do balão foi tranquila. “Foi perfeita, sem erro nenhum”, disse.

Para saber mais sobre essa tragédia e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

