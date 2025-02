‘Fui varrendo ele’: idosa de 80 anos expulsa invasor de casa com vassouradas em SC Invasor quebrou a janela da casa da aposentada, em Joinville; dívida com o filho da vítima teria motivado a ação do suspeito ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 15h10 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h10 ) twitter

Uma idosa de 80 anos de Joinville, no Norte de Santa Catarina, levou um enorme susto na última sexta-feira (31), ao ter a casa invadida por um homem com sinais de embriaguez. Prestes a dormir, a aposentada se levantou apressada ao ouvir o som de uma janela sendo quebrada e deu de cara com o invasor.

Não perca a história completa dessa heroica defesa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

