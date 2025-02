Fuja da sensação térmica de 50°C! Cachoeiras são refúgio em Camboriú Ao longo desta terça-feira (11) e quarta-feira (12), a sensação térmica de 50°C chega ao Litoral Norte de Santa Catarina; Em Camboriú... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao longo desta terça-feira (11) e quarta-feira (12), os termômetros do Litoral Norte de Santa Catarina podem bater os 34°C e a sensação térmica de 50°C pode chegar à região. Com tanto calor, para além das belíssimas praias, as cachoeiras se tornam refúgios ainda mais refrescantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra os melhores lugares para se refrescar em Camboriú!

Leia Mais em ND Mais:

“Vai pra lá, depois vem”: A apresentação de Wellington Nem com a camisa do Figueirense

Homem não aceita o fim do relacionamento e ateia fogo na casa da ex em SC

Bombeiros atenderam 677 ocorrências por dia no primeiro mês de 2025 em SC; veja o ranking