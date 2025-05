Fumaça branca sem papa? Vaticano se confunde e anuncia novo pontífice por engano Publicação nas redes sociais do Vaticano afirmava que a fumaça era branca, indicando a escolha do novo papa; postagem foi apagada minutos... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h46 ) twitter

A chaminé da Capela Sistina soltou um sinal de fumaça branca na manhã desta quinta-feira (8). Em seguida, surgiu uma densa fumaça preta. O incidente, porém, confundiu os administradores das redes sociais do Vaticano, que fizeram uma publicação indicando que o novo papa foi escolhido.

