Fumaça chama atenção de criança, que mobiliza socorro durante grande incêndio em SC

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa no Centro de Irani, no Oeste de Santa Catarina, na noite de quarta-feira (16). Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, uma criança que brincava na rua foi a primeira a perceber a fumaça e correu para avisar os pais, que acionaram as forças de segurança.

Para mais detalhes sobre este incidente e a atuação dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

