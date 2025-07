Fumaça de incêndio residencial afeta visibilidade da pista no Aeroporto Diomício Freitas Ocorrência foi registrada na noite de domingo (20), no bairro Santa Líbera ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A fumaça de um incêndio afetou a visibilidade da pista no Aeroporto Diomício Freitas, em Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência, atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, foi registrada na noite de domingo (20), no bairro Santa Líbera.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente.

Leia Mais em ND Mais:

JEC Futsal x Blumenau pela Liga Nacional: onde assistir e horário

‘Amigo e trabalhador’: quem era o motoboy JP, jovem que morreu após bater em poste em Joinville

Criminosos usam maçarico para arrombar caixa eletrônico na Grande Florianópolis