Fumaça e estrondo: testemunhas relatam rastro no céu antes de avião cair em SP Informações preliminares dão conta de que acidente aconteceu durante pouso de emergência; duas pessoas morreram e três ficaram feridas... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipes do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já estão no local da queda de avião em São Paulo, registrada na manhã nesta sexta-feira (7). Segundo informado pelo Balanço Geral Manhã, da Record, três pessoas ficaram feridas e duas morreram no acidente.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ao menos duas pessoas morrem em queda de avião que atingiu ônibus em SP

Acidente entre caminhão e carro deixa casal de idosos preso às ferragens em Florianópolis

Dívida de pensão alimentícia de R$ 60 mil termina com homem preso em SC