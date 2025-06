Funcionário de terceirizada da CCR morre após grave acidente na BR-101 no RS Ocorrência foi registrada em Dom Pedro de Alcântara na noite de terça-feira (10) ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 12/06/2025 - 04h55 ) twitter

Um grave acidente na BR-101, em Dom Pedro de Alcântara, no Rio Grande do Sul, matou o funcionário de uma empresa contratada pela CCR ViaSul. A morte foi registrada, na noite de terça-feira (10), após uma colisão entre uma carreta e um caminhão da terceirizada. Equipes de resgate da CCR ViaSul realizaram atendimento de cinco vítimas; três ilesas, uma com ferimentos leves e uma que não resistiu e morreu no local. Houve bloqueio de uma faixa da rodovia federal para atendimento à ocorrência. A pista foi liberada às 2h30 desta quarta-feira (11).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

