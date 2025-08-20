Funcionário mata chefe após desentendimento em madeireira e pega 13 anos de prisão em SC A motivação do crime foi a velocidade de corte de madeira imposta a ele; o caso aconteceu em 2020, no município de Mafra ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h38 ) twitter

Um homem foi condenado a 13 anos de prisão por matar seu chefe após um desentendimento relacionado ao ritmo de trabalho. O caso aconteceu em 2020, em uma madeireira de Mafra, no Planalto Norte Catarinense. Conforme o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), o crime ocorreu no fim da manhã do dia 22 de janeiro. A motivação do crime foi a velocidade de corte de madeira imposta a ele.

