Funcionário mata chefe após desentendimento em madeireira e pega 13 anos de prisão em SC
A motivação do crime foi a velocidade de corte de madeira imposta a ele; o caso aconteceu em 2020, no município de Mafra
Um homem foi condenado a 13 anos de prisão por matar seu chefe após um desentendimento relacionado ao ritmo de trabalho. O caso aconteceu em 2020, em uma madeireira de Mafra, no Planalto Norte Catarinense. Conforme o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), o crime ocorreu no fim da manhã do dia 22 de janeiro. A motivação do crime foi a velocidade de corte de madeira imposta a ele.
