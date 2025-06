Funcionários enfrentam assaltante e o imobilizam durante tentativa de roubo em SC Crime aconteceu nessa segunda-feira (2), na região central de Criciúma ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Funcionários de um estabelecimento comercial localizado em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, reagiram durante uma tentativa de roubo e evitaram que o crime se concretizasse. A ocorrência foi registrada por volta das 18h20 dessa segunda-feira (2), na rua Marechal Floriano Peixoto, na área central da cidade. Segundo informações da PM (Polícia Militar), dois homens entraram no local e anunciaram o crime. Um deles portava um simulacro de arma de fogo, mas foi imobilizado após luta corporal com funcionários do estabelecimento.

Para mais detalhes sobre essa ação corajosa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Aos 67 anos, faixa-preta em judô volta à sala de aula e vira estagiário em Criciúma

Florianópolis e São José promovem coleta de lixo e conscientização na Semana do Meio Ambiente

VÍDEO: Moto ‘invisível’ sem farol e com lanterna de mão quase causa acidente na BR-282, em SC