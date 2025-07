Funcionários públicos de diversas categorias ganham reajuste salarial em SC; veja quais são Além das remunerações de setores do funcionalismo, deputados também aprovaram a concessão de empréstimo bilionário e a criação de cargos... ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h38 ) twitter

Deputados estaduais catarinenses aprovaram, na tarde desta terça-feira (15), uma série de projetos que promovem o reajuste salarial e de benefícios para uma parcela do funcionalismo, abertura de cargos comissionados para a DPE-SC e atualização da indenização para servidores da Segurança Pública.

Saiba mais sobre as mudanças e como elas impactam os servidores acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

