Funcionários recebem Pix pagamento do Ferry Boat entre Itajaí e Navegantes; NGI Sul investiga Após receber informações de que funcionários estariam recebendo Pix pagamento do Ferry Boat, que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h47 ) twitter

Nesta segunda-feira (10), usuários do Ferry Boat, que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, denunciaram que funcionários da balsa estariam recebendo Pix pagamento do Ferry Boat por um número de celular. De acordo com a usuária, os colaboradores afirmavam que a maquininha estava com problema e passavam um número de telefone para o pagamento por Pix.

Para mais detalhes sobre essa investigação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

