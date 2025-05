Funções gratificadas, cargos e jornada: o que propõe a reforma administrativa de Joinville Mudanças estão previstas em 19 projetos de lei e podem custar quase R$ 81 milhões por ano ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 08h55 (Atualizado em 21/05/2025 - 08h55 ) twitter

Reforma administrativo propõe mudanças para atender o aumento da demanda dos serviços públicos na cidade – Foto: Prefeitura de Joinville/Divulgação/ND

A reforma administrativa, proposta pela Prefeitura de Joinville, foi enviada nesta semana à Câmara de Vereadores e agora está em análise. O pacote é dividido em três eixos principais: carreiras, gestão e estatuto. No total, a proposta se estrutura em 19 projetos de lei.

Para saber mais sobre as mudanças propostas e seu impacto, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

