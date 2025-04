Fundo de R$ 100 milhões vai investir em startups da Região Sul Lançado pela gestora Primus Ventures, novo nome da Catarina Capital, fundo Sul Ventures mira empresas inovadoras nos três estados do... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h07 ) twitter

A gestora Primus Ventures, anteriormente chamada Catarina Capital, lança nesta terça-feira, dia 8, na semana do South Summit Brazil em Porto Alegre (RS), um fundo de R$ 100 milhões voltado exclusivamente para startups da Região Sul do Brasil. Voltado a empresas B2B de base tecnológica, o veículo terá como foco negócios em estágios iniciais de crescimento e com operação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este novo fundo e suas oportunidades!

