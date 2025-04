Funerária é condenada por interromper velório e serrar caixão em SC Família ficou revoltada com a atitude da funerária; caso aconteceu em São Bento do Sul ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h45 ) twitter

Uma funerária de São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina, foi condenada a pagar indenização após interromper um velório para realizar ajustes no caixão, causando constrangimento e revolta em familiares. A decisão, que ocorreu em segunda instância, foi divulgada nesta quarta-feira (16).

