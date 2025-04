Furto de fios provoca falta de energia e reparo emergencial no Centro de Florianópolis Desligamento da rede elétrica afetou o trânsito e bloqueou acesso à avenida Gustavo Richard foi bloqueado ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 21h41 (Atualizado em 24/04/2025 - 21h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Cerca de 827 unidades do Centro de Florianópolis foram afetadas pela falta de energia elétrica na manhã desta quinta-feira (24). Segundo a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), o desligamento ocorreu para que fosse realizada a manutenção da rede.

Para mais detalhes sobre o impacto da falta de energia e as ações da Celesc, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Aniversário de Palhoça: veja quatro curiosidades sobre o município

Especialista explica meteoro bólido que iluminou céu em SC: ‘Show de cores, luzes e vibrações’

INSS antecipa 13º salário e pagamento começa nesta quinta; veja quem recebe primeiro