Furto em motel de Rio do Sul termina com dupla presa em flagrante A ação da Polícia Militar impediu que os criminosos fugissem com cerca de R$ 1,2 mil ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 04h17 )

Um furto em motel em Rio do Sul, no bairro Santa Rita, mobilizou a Polícia Militar por volta das 3h30 da madrugada deste domingo (20). Dois homens encapuzados e vestidos com roupas escuras invadiram o local, arrombaram a porta da sala do caixa e fugiram com aproximadamente R$ 1,2 mil em dinheiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a prisão dos suspeitos!

