Furto inusitado: criminoso invade loja e leva mão decorativa da Família Addams em SC Ocorrência foi registrada em uma loja de festas na cidade de Criciúma ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um furto inusitado aconteceu no início da tarde na última segunda-feira (17), na cidade de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, em uma loja de produtos para festas, localizada no bairro Pio Corrêa. Ao chegar ao local, a polícia foi informada do sumiço de um item específico de decoração, a “mão” da Família Addams.

Para saber mais sobre esse curioso caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Leite em caminhão interceptado azeda em Itajaí e cheira a golfada

Cidade do Samba é alvo de operação após incêndio em fábrica de fantasias no Rio

Trânsito na BR-470 em Blumenau será interditado para obras