Futebol de areia de Navegantes: confira programação deste sábado Ao todo, quatro jogos marcam o sábado no Campeonato de Futebol de Areia de Navegantes ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 10h06 (Atualizado em 18/01/2025 - 10h06 )

A programação para o fim de semana do maior e mais tradicional evento da categoria em Santa Catarina está recheada. Ao todo, quatro jogos embalam o sábado (18) na 40ª edição do Campeonato Municipal de Futebol de Areia de Navegantes.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a programação e os detalhes do campeonato!

