Gaeco investiga esquema de corrupção em compras de máquinas de costura em cidade de SC
A operação foi realizada na manhã desta quarta-feira (3), em Coronel Martins, no Oeste do estado; investigação apura suposta fraude...
Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) investiga supostas fraudes em licitações para a compra de máquinas de costura em Coronel Martins, no Oeste de Santa Catarina. Na manhã desta quarta-feira (3), foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas sedes das empresas envolvidas, localizadas em Coronel Martins e São Lourenço do Oeste.
