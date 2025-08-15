Gaeco investiga esquema de propina em contratos de R$ 80 milhões para asfalto em Lages
Políticos e servidores públicos teriam recebido dinheiro ilícito para favorecer pagamentos à empresa contratada
O Ministério Público de Santa Catarina cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura esquema de corrupção envolvendo contratos de pavimentação asfáltica na Prefeitura de Lages. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (14).
O Ministério Público de Santa Catarina cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura esquema de corrupção envolvendo contratos de pavimentação asfáltica na Prefeitura de Lages. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (14).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: