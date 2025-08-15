Logo R7.com
Gaeco investiga esquema de propina em contratos de R$ 80 milhões para asfalto em Lages

Políticos e servidores públicos teriam recebido dinheiro ilícito para favorecer pagamentos à empresa contratada

ND Mais

ND Mais|Do R7

O Ministério Público de Santa Catarina cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura esquema de corrupção envolvendo contratos de pavimentação asfáltica na Prefeitura de Lages. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (14).

