‘Galego’, um dos caixeiros mais procurados do Brasil é absolvido em Joinville

Salézio, o ‘Galego’ é considerado um dos ladrões de banco mais procurados do Estado e um dos principais em todo o país

Salézio de Souza, mais conhecido como Galego, um dos caixeiros considerados pioneiros neste tipo de crime em Joinville foi absolvido das acusações de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e falsificação de documento público. Além de Salézio, outras três pessoas também foram absolvidas: Vanessa Aparecida Bonfin, Marli dos Santos e Acir Machado de Bonfim. De acordo com a denúncia, o grupo teria usado o nome de terceiros e documentos públicos para ocultar bens supostamente adquiridos com recursos de origem criminosa.

