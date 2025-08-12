‘Galego’, um dos caixeiros mais procurados do Brasil é absolvido em Joinville
Salézio, o ‘Galego’ é considerado um dos ladrões de banco mais procurados do Estado e um dos principais em todo o país
Salézio de Souza, mais conhecido como Galego, um dos caixeiros considerados pioneiros neste tipo de crime em Joinville foi absolvido das acusações de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e falsificação de documento público. Além de Salézio, outras três pessoas também foram absolvidas: Vanessa Aparecida Bonfin, Marli dos Santos e Acir Machado de Bonfim. De acordo com a denúncia, o grupo teria usado o nome de terceiros e documentos públicos para ocultar bens supostamente adquiridos com recursos de origem criminosa.
