‘Galego’, um dos caixeiros mais procurados do Brasil é absolvido em Joinville Salézio, o ‘Galego’ é considerado um dos ladrões de banco mais procurados do Estado e um dos principais em todo o país ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Salézio de Souza, mais conhecido como Galego, um dos caixeiros considerados pioneiros neste tipo de crime em Joinville foi absolvido das acusações de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e falsificação de documento público. Além de Salézio, outras três pessoas também foram absolvidas: Vanessa Aparecida Bonfin, Marli dos Santos e Acir Machado de Bonfim. De acordo com a denúncia, o grupo teria usado o nome de terceiros e documentos públicos para ocultar bens supostamente adquiridos com recursos de origem criminosa.

Para saber mais sobre este caso intrigante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Detran no shopping? Saiba onde será atendimento em Itajaí

Mansão de R$ 20 milhões em SC tem piscina que ‘muda de cor’ e vista 180° para o mar

Racionamento em Santa Catarina: quais as reais chances de faltar água por tempo seco?