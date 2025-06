GALERIA: Após dia mais gelado do ano, SC terá nova onda de frio a partir desta terça-feira Terça-feira será marcada por geada ampla e mínimas de até -4°C em meio à terceira onda de frio do ano ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 05h55 (Atualizado em 25/06/2025 - 05h55 ) twitter

A terceira onda de frio que começou a atingir Santa Catarina na segunda-feira (23) vai ganhar força nesta terça-feira (24), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Santa Catarina, que já teve o dia mais gelado do ano com -8°C em Urupema, continuará enfrentando frio intenso em todas as regiões do estado com novas chances de geadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a nova onda de frio!

