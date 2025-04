GALERIA: As visitas do Papa Francisco ao Brasil em imagens Relembre os momentos marcantes das visitas do Papa Francisco que emocionou milhões de pessoas ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 21/04/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em julho de 2013, o Brasil recebeu uma das visitas mais marcantes de sua história recente: o Papa Francisco desembarcou no país no dia 22 para participar da 28ª edição da JMJ (Jornada Mundial da Juventude), realizada no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais! Saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Morador de Blumenau cria mini mundo germânico com réplicas de casas enxaimel

Morre Papa Francisco: quem são os catarinenses elegíveis para o novo papado

Homem que atirou 6 vezes após briga por carro será julgado em Chapecó