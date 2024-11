Galerias irregulares no Rio Mathias são removidas durante operação em Joinville Galerias irregulares no Rio Mathias são removidas durante operação em Joinville ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h49 ) twitter

Galerias irregulares no Rio Mathias

Uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (8) fechou galerias irregulares no Rio Mathias em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A ação aconteceu na rua Otto Boehm.

Saiba mais sobre essa importante ação e suas implicações no meio ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

