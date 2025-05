Ganhou asas? Criciúma é atropelado pelo Red Bull Bragantino e toma 6 a 0 Em jogo de volta pela Copa do Brasil, Criciúma toma goleada histórica de 6 a 0 e está eliminado da competição ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h37 ) twitter

O Criciúma foi eliminado da Copa do Brasil com uma goleada histórica do Red Bull Bragantino. Com uma atuação energética, o time de Bragança Paulista aplicou 6 a 0 no Tigre, nesta quinta-feira (22). O Tricolor jogava por um empate para avançar às oitavas de final da competição, mas acabou eliminado de maneira acachapante pelo time paulista.

Para mais detalhes sobre essa partida impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

