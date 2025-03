Garrafa de uísque e quase R$ 17 mil: mulher é presa ao furtar posto de combustível em SC Caso aconteceu em em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina; mulher foi presa após flagrante nas câmeras de monitoramento do posto de... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h25 ) twitter

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, ao tentar furtar um posto de combustível no bairro Jardim América, na madrugada do domingo (9).

