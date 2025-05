Gasolina a R$ 4,89 e adesão recorde marcam Dia Livre de Impostos no Litoral Norte Balneário Camboriú e Itajaí participam do Dia Livre de Impostos e movimentam comércio local; iniciativa busca conscientizar sobre a... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 20h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Nesta quinta-feira (29), consumidores de Balneário Camboriú e Itajaí, no Litoral Norte, terão uma oportunidade única de comprar produtos e contratar serviços com preços significativamente reduzidos, graças à mobilização nacional do Dia Livre de Impostos (DLI).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as ofertas e detalhes dessa ação!

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau tem mais de 60 lojas com descontos no Dia Livre de Impostos

Com seis dias de entrada gratuita, Efapi do Brasil prevê R$ 800 milhões em negócios

Bombeiro mirim socorre ao lado dos pais idoso vítima de acidente em SC