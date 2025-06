Gasolina e diesel ficam mais baratos em Itajaí, aponta Procon; saiba os preços Pesquisa do Procon aponta que forma de pagamento pode fazer diferença na hora de abastecer ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 24/06/2025 - 05h15 ) twitter

Uma pesquisa Procon de Itajaí apontou queda no preço dos combustíveis comercializados no município para o mês de junho. Ao todo, foram fiscalizados 46 postos de combustíveis. O preço médio da gasolina e do diesel baixou, enquanto etanol e GNV praticamente mantiveram os valores de maio. O órgão de defesa do consumidor faz a pesquisa mensalmente.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os novos preços dos combustíveis e como isso pode impactar seu bolso!

