Gasolina pode ficar mais cara com reajuste do ICMS nos estados brasileiros O valor do imposto no litro da gasolina sofrerá um acréscimo de R$ 0,10, totalizando R$ 1,47

