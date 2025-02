Gaspar negocia convênio para integrar detentos de Blumenau ao mercado de trabalho A medida visa utilizar a mão-de-obra dos detentos para os serviços de limpeza pública da cidade de Gaspar ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 17h08 ) twitter

A Prefeitura de Gaspar está em negociações com o Governo do Estado para firmar um convênio que permitirá a utilização da mão-de-obra de detentos da Penitenciária Industrial de Blumenau em serviços de manutenção nas ruas da cidade. A proposta visa contribuir para a limpeza urbana ao mesmo tempo em que oferece aos apenados uma oportunidade de ressocialização.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

