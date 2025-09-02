Logo R7.com
Gaspar vai receber R$ 20 milhões para compra do hospital

Investimento vai permitir aquisição do hospital pelo município e ampliar serviços de saúde para a população

O governador Jorginho Mello deve assinar nesta segunda-feira (1º), às 15h30, a autorização do repasse de R$ 20 milhões ao município de Gaspar. O valor será destinado à aquisição do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no bairro Sete de Setembro.

