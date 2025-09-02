Gaspar vai receber R$ 20 milhões para compra do hospital Investimento vai permitir aquisição do hospital pelo município e ampliar serviços de saúde para a população ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 01h36 (Atualizado em 02/09/2025 - 01h36 ) twitter

O governador Jorginho Mello deve assinar nesta segunda-feira (1º), às 15h30, a autorização do repasse de R$ 20 milhões ao município de Gaspar. O valor será destinado à aquisição do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no bairro Sete de Setembro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como esse investimento impactará a saúde em Gaspar!

