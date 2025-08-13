Gasto de Florianópolis com Consórcio Fênix supera o das 9 maiores cidades de SC com transporte
O patamar de despesa mantém a cidade na liderança isolada não só entre as 10 maiores do estado, mas também à frente da capital vizinha...
Com pouco mais de 530 mil moradores, Florianópolis destinou valores superiores ao desembolsado por outras cidades vizinhas e, inclusive, com populações maiores. A somatória dos valores desembolsados por Florianópolis supera as outras nove maiores cidades do Estado, que nem somadas alcançam a cifra empenhada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os gastos com transporte coletivo em Florianópolis!
