Gasto de Florianópolis com Consórcio Fênix supera o das 9 maiores cidades de SC com transporte O patamar de despesa mantém a cidade na liderança isolada não só entre as 10 maiores do estado, mas também à frente da capital vizinha... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com pouco mais de 530 mil moradores, Florianópolis destinou valores superiores ao desembolsado por outras cidades vizinhas e, inclusive, com populações maiores. A somatória dos valores desembolsados por Florianópolis supera as outras nove maiores cidades do Estado, que nem somadas alcançam a cifra empenhada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os gastos com transporte coletivo em Florianópolis!

Leia Mais em ND Mais:

Vira-lata que conquistou cidade mais cara de SC ‘invade’ ensaio de casamento

Gravíssimo acidente em SC mata motociclista em pequena cidade do Extremo Sul

PM e esposa são encontrados mortos em motel na Grande Florianópolis