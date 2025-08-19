Gato ‘mal-humorado’ vira mascote e aparece até ao vivo em rádio de SC Romeu que até ganhou perfil no Instagram, participa de transmissões e recebe carinho dos funcionários da rádio 103 FM, em São Miguel... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 03h57 ) twitter

O expediente na rádio 103 FM, em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste catarinense, tem um “funcionário” especial: Romeu, um gato com expressão de mal-humorado, mas de temperamento carinhoso, que adotou a emissora como lar e já virou mascote oficial da equipe e dos ouvintes.

Saiba mais sobre a história divertida de Romeu e como ele conquistou o coração de todos na rádio, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

