Gato ‘mal-humorado’ vira mascote e aparece até ao vivo em rádio de SC

Romeu que até ganhou perfil no Instagram, participa de transmissões e recebe carinho dos funcionários da rádio 103 FM, em São Miguel...

ND Mais|Do R7

O expediente na rádio 103 FM, em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste catarinense, tem um “funcionário” especial: Romeu, um gato com expressão de mal-humorado, mas de temperamento carinhoso, que adotou a emissora como lar e já virou mascote oficial da equipe e dos ouvintes.

