Geada à vista! Temperaturas vão baixar nos próximos dias em Santa Catarina; confira a previsão Massa de ar polar promete temperaturas abaixo de 10°C no estado, com risco de formação de gelo no Meio-Oeste e Serra após o feriadão... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h06 )

Uma forte massa de ar polar deve transformar o final de abril em Santa Catarina, marcando a chegada antecipada do frio no estado. Na semana do feriado prolongado, uma frente fria deve se formar e baixar as temperaturas em diversas regiões.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões e como se preparar para as geadas!

