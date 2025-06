Geada negra e até neve: o que esperar do inverno no Oeste de SC Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o inverno que se aproxima promete ser marcado por baixas temperaturas, geadas frequentes e... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h56 ) twitter

O inverno que se aproxima promete ser marcado por baixas temperaturas, geadas frequentes e até possibilidade de neve pontual no Oeste de Santa Catarina. A avaliação é do meteorologista Piter Scheuer, que alerta para a ocorrência de diversos episódios típicos da estação mais fria do ano.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões do inverno no Oeste de SC!

