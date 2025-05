Gêmeos do crime e esposa escondiam drogas em casa e movimentação levou à prisão em Joinville A ação foi realizada pela Polícia Civil após denúncias da comunidade no bairro Jardim Iririú ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 09h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h17 ) twitter

Roberto Zacarias

Dois irmãos gêmeos e a esposa de um deles foram presos no bairo Jardim Iririú, zona Leste de Joinville, no Norte catarinense. O trio tentou fugir, mas foi preso com pedras de cocaína e crack na tarde desta quarta-feira (27). A ação foi realizada pela Polícia Civil após denúncias da comunidade local, que relatava movimentação suspeita na residência usada para armazenar e distribuir drogas.

