Genro que matou sogro por não gostar de mensagem enviada à esposa é condenado em Araranguá

Um genro, que matou sogro por não gostar do teor de uma mensagem enviada a sua esposa, foi condenado a 14 anos de prisão. O crime aconteceu em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, no dia 10 de março de 2024, sendo julgado na quinta-feira (19). O homem já estava preso preventivamente desde maio de 2024 e teve negado o direito de recorrer em liberdade.

