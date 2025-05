‘Gente dessa raça’: homem é condenado por ofensa homofóbica em UPA de Balneário Camboriú Caso de homofobia dentro de unidade de atendimento ocorreu em 2020; homem se recusou a ser atendido por técnico de enfermagem por causa... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 07h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 07h06 ) twitter

Um homem foi condenado, nesta segunda-feira (12), por homofobia pela 2ª Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. A ação penal do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) demonstrou a prática do crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89 (discriminação por orientação sexual). O crime ocorreu em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desse caso importante.

