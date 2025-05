Gerente de futebol Wilson pede demissão e é mais um a deixar o Figueirense Anunciado como gerente de futebol depois substituir Marco Aurélio Cunha, Wilson pediu demissão e é mais um a sair do Figueirense nesta... ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 05h39 (Atualizado em 01/05/2025 - 05h39 ) twitter

A semana do Figueirense é de saídas e incertezas. Depois do ex-CEO Enrico Ambrogini e do técnico Thiago Carvalho serem demitidos, nesta quarta-feira (30) foi a vez de Wilson Rodrigues, gerente de futebol, pedir para sair.

