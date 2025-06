Gestantes ganham reforço no pré-natal com novo exame direto nas UBSs de Balneário Camboriú Teste de eletroforese de hemoglobina será realizado já na primeira consulta do pré-natal; medida visa mais comodidade para as gestantes... ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 21h15 (Atualizado em 08/06/2025 - 21h15 ) twitter

A partir de segunda-feira (9), gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Balneário Camboriú contarão com uma nova facilidade: a coleta de sangue para o teste de eletroforese de hemoglobina será realizada diretamente nas unidades, já na primeira consulta do pré-natal. Com isso, não será mais necessário se deslocar até um laboratório para realizar o exame.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante mudança no pré-natal das gestantes de Balneário Camboriú!

