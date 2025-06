‘Gestão incompetente’: Senador Izalci critica aumento do IOF e reforça pressão do Congresso Em entrevista ao ND Mais, senador criticou o aumento do IOF como medida de arrecadação e o ajuste apresentado pelo governo na última... ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 07h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O senador Izalci Lucas (PL-DF) reforçou as críticas do Congresso Nacional ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Em entrevista exclusiva ao ND Mais, na quarta-feira (11), o senador classificou a gestão do governo federal sobre o tema como ‘ineficiente e incompetente’ “Há uma gestão muito ineficiente, muito incompetente, porque IOF, primeiro que não é um imposto arrecadatório, é um imposto que regula. E eles querem fazer disso arrecadação, prejudicando muito o sistema econômico brasileiro. Depois, fez isso sem conversar com ninguém”, comentou Izalci.

Para entender melhor as implicações dessa decisão e as reações no Congresso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

CPMI do INSS pode acabar como a de 8 de janeiro, alertam senadores de oposição

Tragédia em família: irmãos gêmeos morrem em acidente de carro a caminho do velório da mãe

É a regra do jogo: Coronel Tadeu assume vaga de Zambelli se dizendo feliz e triste pela colega